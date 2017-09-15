Gemlik Zeytin Festivali'ne davet var

GEMLİK (Bursa), (DHA) - GEMLİK Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi ve sponsor firmaların desteğiyle organize edilen \'3\'üncü Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali\'ni tanıtım çalışmaları kapsamında Ankara Kızılay Meydanı\'nda stant açıldı. Ankaralılar tarafından ilgi gösterilen tanıtım standına gelenler, Gemlik zeytininin coğrafi işareti konusunda da bilgilendirildi. Kızılay Meydanı\'nda zeytin ve zeytinyağı da ikram edildi. Stant 16 Eylül Cumartesi günü de İstanbul\'da Beyoğlu, Kadıköy ve Eminönü semtlerinde kurulacak.



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