Gemlik Zeytin Festivali'ne davet var

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GEMLİK (Bursa), (DHA) - GEMLİK Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi ve sponsor firmaların desteğiyle organize edilen '3'üncü Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali'ni tanıtım çalışmaları kapsamında Ankara Kızılay Meydanı'nda stant açıldı

15 Eylül 2017 16:43

GEMLİK (Bursa), (DHA) - GEMLİK Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi ve sponsor firmaların desteğiyle organize edilen \'3\'üncü Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali\'ni tanıtım çalışmaları kapsamında Ankara Kızılay Meydanı\'nda stant açıldı. Ankaralılar tarafından ilgi gösterilen tanıtım standına gelenler, Gemlik zeytininin coğrafi işareti konusunda da bilgilendirildi. Kızılay Meydanı\'nda zeytin ve zeytinyağı da ikram edildi. Stant 16 Eylül Cumartesi günü de  İstanbul\'da Beyoğlu, Kadıköy ve Eminönü semtlerinde kurulacak.

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