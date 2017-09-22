Gemlik Zeytin Festivali başladı

Hurşit TOPAL/GEMLİK, (DHA) -.3. ULUSLARARASI Gemlik Zeytini Festivali, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi önünden Gemlik Demokrasi Meydanı\'na yapılan yürüyüş ile başladı.

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyinin düzenlediği 3. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinden yapılan yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Temizaltın, kurum, dernek ve STK temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar ve yöredeki zeytin üreticileri katıldı.

Programda, Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Işık, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, yönetimleri ve meclis üyeleri birlikte yürüdü. Yürüyüşte Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek ve Ahızka ekipleri de yer aldı. Mehter takımı eşliğinde yapılan yürüyüş Gemlik Atatürk anıtı önünde son buldu. Burada, ’Gemlik Zeytini Festivali çelengi, Atatürk anıtı önünü konuldu.

Kalabalık daha sonra, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na geldi. Festivalin açılış kurdelesi, meydanda kurulan sahnede kesildi. Sahnenin zeytin dalları ve geçmiş yıllarda zeytin toplamakta kullanan zeytin küfeleriyle donatılması dikkat çekti.

Merkezde bulunan stantlarda, köylüler ve kooperatifler ürünler sergiledi. Sahilin devamında yer alan stantlarda ise bazı yöresel dernekler, yardımlaşma dernekleri ve el ürünleri stantları yer aldı. Festival, halk oyunları ve Gemlikli sanatçıların konseri ile devam etti.

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