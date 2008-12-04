Gemlik, motosikletten düşüp ölmüş!

Antalya’da polisin "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen Çağdaş Gemik için Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı yazarak Gemik’in polisten kaçarken motosikletten düştüğünü ve ölümünün bu şekilde olduğunu savundu.



27 Ekim tarihinde Antalya’da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen Çağdaş Gemik’in dosyasında ilginç bir gelişme yaşandı. Otopsi raporuna göre, ensesinden kurşun giren ve yanağından çıkan Gemik için aynı zamanda Antalya İnsan Hakları İl Kurulu Başkanı olan Vali Yardımcısı Mehmet Seyman soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı gönderdi.



Gizli yürütülen soruşturma hakkında bilgi isteyen Vali Yardımcısı Seyman, Gemik’in ölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seyman, polis memurları M.E. ile A.Ü’nün Çağdaş Gemik ve Halil Keşifçi’ye dur ikazında bulunduğu, Gemik ve Keşifçi’nin bu ikaza uymayarak kaçtığını belirtti. 1173. Sokağa gelindiğinde motosiklet seyir halindeyken polis memuru M.E’nin havaya uyarı ateşi açtığını ifade eden Seyman yazısında şöyle dedi:

Açılan ateş sonucu motosikletin arkasında oturan Halil Keşifçi motosikletten atlamak suretiyle indiği, motosiklet sürücüsü Çağdaş Gemik’in ise motosiklet üzerinde kaçarken boynundan yaralanarak olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır”



Seyman, gizli olarak yürütülen dosyanın safahatı hakkında da savcılıktan bilgi istedi.



'Vali yardımcısı cinayet zanlısını koruyor'



Çağdaş Gemik’in ailesinin avukatı Münip Ermiş, olayın başından beri Antalya Valiliği ve Emniyetin sürdürülen soruşturmayı etkilemeye yönelik davranışları olduğunu belirterek, Vali Yardımcısı tarafından gönderilen yazıyla bu kaygılarında haklı olduklarının ortaya çıktığını söyledi.





Valiliğin, savcılığa bir yazı göndererek görüş beyan etmesi ve soruşturma hakkında bilgi istemesi gibi bir hakkının olmadığını belirten Ermiş, “Zanlı polis memuru, kaza sonucu öldürmeden değil kasten adam öldürme suçundan yani cinayetten tutuklanmıştır” dedi.



Ermiş, Gemik ailesinin Valilik makamına herhangi bir başvurusu olmadığına iyaret ederek Vali Yardımcısı Seyman’ın TCK’nın 277. maddesi ile yaptırım altına alınan ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülen yargı görevini yapanı etkileme suçunu işlediğini savundu.



Otopsi raporu



34 yaşındaki polis memuru M. E. ve olayın görgü tanığı Halil Keşifçi'nin ifade tutanakları ile otopsi raporlarına göre polis memuru, “Dengemi kaybettim, silah istem dışı patladı” dedi. Otopsi raporunda Çağdaş Gemik'e 2 değil 1 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Olay yeri krokisinde de polisin Çağdaş'ı 11.3 metreden vurduğu yazıldı.



