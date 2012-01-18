



T24-Costa Concordia faciası bitmedi. Şimdi de geminin yakıt deposunun, sızdırma yapmadan önce boşaltılmasına çalışılıyor. Mürettebat da, kaptanın hız merakıyla ilgili konuştu: “Gemiyi Ferrari gibi kullanırdı.”









İtalya’nın Giglio Adası açıklarında geçen cuma günü kayalara bindirerek yarı yarıya batan süper lüks yolcu gemisi Costa Concordia’da ölü sayısı 11, kayıp sayısı da, 4’ü mürettebat olmak üzere 24 olarak veriliyor. Dünyayı ayağa kaldıran kazanın bir numaralı sebebi olarak gösterilen kaptan Francesco Schettino’yla ilgili tartışmalarsa devam ediyor.











































































































Kaçıp taksiye atladı

Costa Concordia’nın mürettebatı, kaptanla ilgili olarak “Sert, otoriter, atılgan, korkusuz, askeri disiplin uygulayan, gemisini ‘Ferrari’ gibi kullanan; ancak sürekli ‘Titanic’ fobisiyle yaşayan bir kaptandı” değerlendirmesi yaptı.







Bu arada kaptanın kaza öncesi ve sırasında yaptığı konuşmaları da aktarılıyor. Schettino’nun, gemi kayalara çarptıktan sonra Costa Concordia’nın eski kaptanlarından Marco Palombo’yu telefonla arayarak, “Bulunduğum yerde derinlik ne kadardı” diye sorması dinlemeye takıldı. Kaptan Schettino’nun, gemiyi terk ettikten sonra bir taksiyle olay yerinden uzaklaştığı ve jandarmalar tarafından durdurulup gözaltına alınırken saçını başını yolarak “Ben ne yaptım? Ben bittim! Ben kovuldum” diye bağırdığı ortaya çıktı.



‘Yemek sürsün’



Kaptan Francesco Schettino’nun, ilk ifadesinde kullandığı “Kayalara doğru dümen kırıp yolcuların ana karaya çıkmalarını sağladım” şeklindeki sözlerin de yalan olduğu belirlendi. Motorları duran geminin, dalgaların etkisiyle, yan battığı istikamette kayalara sürüklendiği anlaşıldı. Bu arada kaptanın, gemi batmaya yüz tutmuşken, yolcular telaşlanmasın diye akşam yemeği servisinin devam etmesini istediği de iddia edildi.





Kaptana ev hapsi

İtalyan Mahkemesi, Costa Concordia’nın kaptanı Francesco Schettino’nun tutukluluk kararını kaldırdı ve ev hapsine alınmasına hükmetti. Schettino, birden fazla adam öldürmek ve yolculardan önce gemiyi terk etmek suçlarından yargılanacak. İtalyan denizcilik yasasına göre, gemiden son yolcu veya mürettebat inmeden gemiyi terk eden bir kaptan, 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanabiliyor. Kaptan Schettino ayrıca, kasıtlı adam öldürmeye neden olma dışında yolcuları kaderine terk etmekten de hâkim önüne çıkartılabilecek.

Bu arada savcılığın, kaptana uyuşturucu testi yapılmasını istediği öğrenildi.

Dalgıçlar 5 ceset daha buldu

Önceki gece çıkan fırtına yüzünden Costa Concordia açık denize doğru sürüklenince ilk yakıt sızması görüldü ve dev yakıt tankerine yapay çelik tampon konuldu. Gemideki iki bin 280 ton yakıtın tamamının tahliyesi, iki ila dört hafta alacak. Bir yandan da, gemi kamaralarının camları patlayıcılarla açılıyor ve içeride kalmış olabileceği düşünülen kayıp yolcular aranıyor. Dalgıçlar dün gemide 4 erkek, 1 kadın cesedi buldu.