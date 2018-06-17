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Geminin çarptığı yalıya fotoğraflı kamufulaj

Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor

17 Haziran 2018 12:50

Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
İSTANBUL Boğazı\'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü. 
İstanbul Boğazı\'nda Malta bayraklı “Vitaspirit\" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü. 

fotoğraflı

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