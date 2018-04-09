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Geminin çarptığı yalıda inceleme başlatıldı

Yalının yeniden ihyası ile ilgili rapor tutulacağı öğrenildi

09 Nisan 2018 16:04

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar incelemesi yapılıyor. 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik bir ekip sabah saatlerinde yalıya gelerek inceleme başlattı. Yalının yeniden ihyası ile ilgili rapor tutulacağı öğrenilirken Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkililerinin de inceleme için gelmesi bekleniyor. Sahil Güvenlik ekipleri ve zabıtanın yalı çevresinde fotoğraf çekerek son durum hakkında bilgi aldığı görüldü. 

ETİKETLER

GemiYalıboğazMaltaHekimbaşı Salih Efendi Yalısı

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