GEMİNİN ÇARPTIĞI YALI İÇİN ANITLAR KURULU'NDAN İZİN BEKLENİYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda Malta bayraklı \"Vitaspirit\" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nda hasar incelemesinin yapılabilmesi için Anıtlar Kurulu\'ndan izin beklendiğini söyledi.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nda dün meydana gelen kazanın ardından hasar tespit çalışmalarına henüz başlanmadığını söyleyen Avukat Nazlı Selek, \"Binanın görüntüsü çok kötü durumda. İşlem de yapılamıyor şu an itibarıyla. Bölgede seyreden deniz araçlarının biraz daha dikkatli olması özellikle talebimiz\" dedi.

İÇERİDE HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ\'NİN DEĞERLİ EŞYALARI VAR

Selek, \"İçeride tarihi değeri olan eşyaların değer tespiti ve envanter dökümü yapılıyor. Hukuki süreç de başlatıldı. Sorumluların cezalandırılması için de başvurular yapıldı. İçeride Hekimbaşı Salih Efendi\'nin kişisel eşyaları var. 200 yıllık bir bina bu. İçerideki eşyalar da aynı yaşta. Yatak odası, çalışma odası var. Eşyaların tamamı eskiden kalma. Aile gözü gibi bakmış bu kadar yıldır. Manevi değeri yüksek. İçeride yaşanan bir ev her şeyden önce. Sahipleri Hekimbaşı Sahil Efendi\'nin dördüncü kuşak torunları ve onların ebeveynleri. Dolayısıyla manevi kayıpları zaten çok yüksek. Maddi olarak da böyle bir durum var\" diye konuştu.

ANITLAR KURULU\'NDAN İZİN BEKLENİYOR

İnceleme çalışmalarının yapılabilmesi için Anıtlar Kurulu\'ndan izin beklendiğini ifade eden Avukat Selek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İstanbul Teknik Üniversitesi\'nden bir ön inceleme yaptılar. Şu haliyle dokunamıyoruz. İçerideki kıymetli eşyaların tahliyesi de mümkün değil. Anıtlar Kurulu\'ndan da izin olmadan da herhangi bir işlem yapılamıyor. Birinci dereceden tarihi eser olduğu için Anıtlar Kurulu\'nun ivedilikle yardımcı olmasını bekliyoruz. Gerekli başvurular yapılacak yarın. Ama zaten kamuoyunun bilgisi var olayla ilgili. Anıtlar Kurulu\'ndan alınacak izinden sonra yapılacak işlem belli olacak\" dedi.

Selek, kaza esnasında Hekimbaşı Salih Efendi\'nin torunlarının bahçeden eve girmek üzere olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nın son hâli

-Tekneden fotoğraf çekenler

-Muhabir anonsu

-Avukat Nazlı Selek\'in açıklaması

-Detaylar

