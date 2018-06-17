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GEMİNİN ÇARPTIĞI TARİHİ YALIYA FOTOĞRAFLI KAMUFLAJ

  * Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu

17 Haziran 2018 12:39

 

* Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu.

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Boğazı\'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü. 
İstanbul Boğazı\'nda Malta bayraklı “Vitaspirit\" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü. 

Görüntü Dökümü
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-Geminin çarptığı yalından detay görüntü
-Yalının eski halindeki fotoğrafı ile kapatılması
-Yalı ile  FSM Köprüsünün görüntüsü
-Genel ve yakın detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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