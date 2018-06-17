GEMİNİN ÇARPTIĞI TARİHİ YALIYA FOTOĞRAFLI KAMUFLAJ

* Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu.

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Boğazı\'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.

İstanbul Boğazı\'nda Malta bayraklı “Vitaspirit\" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Geminin çarptığı yalından detay görüntü

-Yalının eski halindeki fotoğrafı ile kapatılması

-Yalı ile FSM Köprüsünün görüntüsü

-Genel ve yakın detaylar

