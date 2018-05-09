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Geminin çarptığı tarihi yalıda çalışma başladı

Çalışmalar kapsamında askılarla, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek

09 Mayıs 2018 15:41

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın denize kaymasını önlemek için, bu sabah saatlerinde askılama çalışmaları başlandı. 

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu. Bu sabah saatlerinde yalıda askılama çalışmaları başladı.

Çalışmalar kapsamında askılarla, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek. Askılamanın tamamlanmasının ardından da yalıyı onarım çalışmalarına geçileceği öğrenildi. 

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