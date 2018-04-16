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"Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın zararını İngiliz şirket karşılayacak"

"Geminin; cana, mala ve çevreye vereceği zararlara karşı 1 milyar dolarlık sigortası bulunuyor"

16 Nisan 2018 11:04

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, oluşturduğu zararı İngiliz sigorta şirketi P&I'ın ödeyeceğini öne sürdü. 

Doğan, "Vitaspirit gemisinin P&I sigortacısı ise İngiltere merkezli UK P&I Club. Şirket, dünyanın ikinci büyük gemi sigortaları yapan sigorta şirketi ve hissedarları da dünyanın büyük armatörleri. Armatörler, gemilerini sigorta ettirmek için bir araya gelip, UK P&I Club adı altında bir sigorta şirketi kurmuşlar. Şirketin yönetimini ise Thomas Miller isimli bir işletme firması yürütüyor. İşte, yalıya çarpan geminin sigortacısı da bu şirket" dedi. 

Doğan "Vitaspirit’in, P&I sigortasının teminatı ise 1 milyar dolar. Yani geminin; cana, mala ve çevreye vereceği zararlara karşı 1 milyar dolarlık sigortası bulunuyor. Bu da şu anlama geliyor; kaza sonucu Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda oluşan tüm zararı İngiliz sigorta şirketi UK P&I Club karşılayacak" ifadesini kullandı. 

 

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GemiyalıMaltaHekimbaşı Salih Efendi Yalısı

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