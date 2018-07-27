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Dünya

Gemileri vurulan Suudi Arabistan tüm petrol sevkiyatını durdurdu

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait iki büyük petrol tankerine saldırı düzenlemişti

27 Temmuz 2018 01:58

Suudi Arabistan, Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nun birleştiği noktada bulunan Bab'ül-Mendeb boğazı üzerindeki tüm petrol sevkiyatını geçici olarak durdurdu.

Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nun birleştiği noktada bulunan ve petrol taşımacılığında dünyanın en önemli dördüncü boğazı olarak kabul edilen Bab'ül MendebBoğazı'nda petrol ihracatı askıya alındı.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından iki büyük petrol tankerine düzenlediği saldırı sonrasında Kızıldeniz'deki Bab'ü Mendeb olarak adlandırılan boğaz üzerinden petrol sevkiyatını "geçici olarak"durdurduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, "Suudi Arabistan Bab'ül-Mendeb boğazı üzerinden tüm petrol sevkiyatını geçici olarak durdurdu, durum netleşene ve Bal'ül Mendeb üzerinden geçiş güvenli olana kadar bu karar geçerli olacak" dedi.

Bab'ül Mendeb boğazı Yemen ile Cibuti arasında bulunuyor ve yaklaşık 32 km genişliğinde.

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