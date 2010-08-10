-GEMİLERDEN TOPLANAN DELİLLER TEK TEK İNCELENİYOR İSKENDERUN (A.A) - 10.08.2010 - İsrail'in, 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve daha sonra Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen 3 Türk gemisinden Mavi Marmara'da toplanan deliller geminin orta kıç güvertesinde tek tek incelenerek, kayıt altına alınıyor. İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başkanlığındaki 3 savcı ile Ankara'dan gelen 12 kişilik olay yeri inceleme ekibi ''Mavi Marmara'' gemisinde dün başlattıkları adli inceleme çalışmalarını bugün de sürdürdü. Mavi Marmara'nın ikinci kat orta kıç güvertesinde, oluşturulan güvenlik şeridinin ardından, saat 11.05 sıralarında basın mensuplarına yaklaşık 20 dakika süreyle, sınırlı bölgede çekim yapmaları için izin verildi. Mavi Marmara'da toplanan tüm delil ve delil sayılabilecek her türlü nesne, eşya ve malzemelerin orta kat kıç güvertesinde tek tek incelenerek, kameraya kaydedilip, fotoğraflandığı gözlendi. Delil olarak toplanan eşyalar arasında kanlı olduğu belirtilen yırtılmış giysiler ile can yelekleri, kelepçeler ve gemiye inen İsrail askerinden birince giyildiği belirtilen yeşil yelek dikkati çekti. Bu arada, orta kıç güverteden gemi içine giriş kapısının sağında C-18 numarası ile kayıt altına alınan seken kurşun izi olduğu görüldü. Basın mensupları kendilerine tanınan sürenin dolmasının ardından gemiden indirildi ve ekipler çalışmalarına devam etti. Bu arada, gemideki incelemelere katılan isminin açıklanmasını istemeyen mağdur avukatlarından biri, gemideki bazı fotoğrafların üzerine İsrail askerlerince çarpı atıldığını ileri sürdü.