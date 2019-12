-GEMİLER BOMBA UZMANLARINCA ARAŞTIRILIYOR İSKENDERUN (A.A) - 09.08.2010 - İsrail'in 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen 3 Türk gemisinde bomba uzmanı ekiplerin, araştırma yaptıkları bildirildi. Alınan bilgiye göre, İskenderun Limanı A kapısından giriş yapan ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölümdeki ''Mavi Marmara'', ''Defne-Y'' ve ''Gazze'' adlı gemilerde bomba uzmanı ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) görevlileri de radyasyon ölçümü yapacak. Bu arada, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkan Vekili Hüseyin Oruç, başkan yardımcısı Ahmet Sarıkurt, Mavi Marmara Gemisi kaptanı Mahmut Tural, Defne-Y gemisi mühendisi Rıfat Lüleci, gemilerin teknik sorumlusu Can Ertuş ve avukat Ramazan Arıtürk ile diğer yetkililer de liman giriş kapısı önüne geldi. Yetkililerle görüşen heyetin limana girişine izin verilmedi. Hüseyin Oruç, bir gazetecinin ''Neden bomba uzmanları araştırma yapıyor?'' sorusu üzerine, ''9 kişiyi öldürenlerden her şey beklenir. Bu nedenle tedbir amaçlı inceleme yapılıyor. Bunların gerçekleştirilmesinin ardından biz de gemilere gideceğiz'' dedi. Savcıların incelemelerinin ardından gemilerin teknik durumlarının tespiti amacıyla araştırma yapılacağını beliren Oruç, gemilerin motorlarının çalışıp çalışmadığını, teknik donanımlarının yüzmeleri açısından uygun durumda olup olmadığının tespit edileceğini, gerekirse tersaneye çekileceğini bildirdi. Bu durumların ekspertiz raporları sonuncunda ortaya çıkarılacağını ifade eden Oruç, ''Sonuçta bu gemileri yeniden faal hale getireceğiz'' diye konuştu. Türkiye ve uluslararası mahkemelerde davaların sürdüğünü kaydeden Oruç, ''Soruşturma ve araştırma komisyonları, tüm bu raporları değerlendirecektir. Bu konuda her alanda çalışmaları yapacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz'' dedi.