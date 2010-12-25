-GEMİK'İ VURAN POLİSİN CEZASINA İNDİRİM ANTALYA (A.A) - 25.12.2010 - Antalya'da, 27 Ekim 2008 tarihinde ''dur'' ihtarına uymadığı gerekçesiyle motosikletiyle kaçan 18 yaşındaki Çağdaş Gemik'i tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru Mehmet Ergin hakkındaki ceza kararı, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yargıtay bozma kararında, ''suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğü'' gerekçesiyle, sanık hakkında daha az ceza öngören maddeden hüküm kurulmasına hükmetti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Yunuslar Büro Amirliğinde görev yaparken Yeşildere Mahallesi'ndeki devriye sırasında, motosikletli Çağdaş Gemik'e şüphe üzerine ''dur'' ihtarında bulunan, kaçması üzerine Gemik'e ateş açarak ölümüne neden olan polis memuru Mehmet Ergin hakkında, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 20 Ağustos 2009 tarihinde verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, ''Olası kastla insan öldürme'' suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin, tarafların temyiz başvurularının duruşmalı olarak incelendiğini belirterek, sanık ve ölen gencin ailenin avukatlarının itirazlarının reddedildiğini bildirdi. Bozma ilamına göre, olayda polis memuru Ergin ve tanık ekip arkadaşının, iki kişinin bulunduğu Çağdaş Gemik idaresindeki motosiklete ''dur'' ikazı yaptığı, ikaza rağmen durmayan motosikletin takibe alındığı, takip sonucu durdurulan motosikletin arkasında bulunan H.K'nin inerek polis memurlarına doğru yöneldiği sırada, ölen Çağdaş Gemik'in tekrar motosikletiyle kaçmaya başladığı, bunun üzerine de sanık polis memuru Ergin'in, Gemik'in peşinden koşarak ''dur'' ihtarında bulunduğu belirtildi. İlamda, herhangi bir suç şüphesi altında bulunmayan Çağdaş Gemik hakkında yakalama, gözaltına alma, zorla getirme gibi bir karar bulunmadığı, ölen gencin suç teşkil etmeyen soyut kaçma eylemi dışında polis memurlarına herhangi bir direnme eyleminin de bulunmadığı kaydedildi. Bozma ilamında, motosiklette yolcu olarak bulunan Gemik'in arkadaşının da yakalandığı, bu nedenle maktulün açık kimlik ve adres bilgilerine her an ulaşılabilmesi olanağının bulunduğu ve kaçtığı motosikletin plakasının da okunabilir durumda olduğu hatırlatıldı. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, Gemik'in kaçış istikametine doğru ilerideki bir noktada telsiz irtibatıyla durdurulabilme olasılığının bulunduğu ve sanık polis memuru Mehmet Ergin'in kullandığı motosikletin teknik özellikleri itibariyle Çağdaş Gemik'in kullandığı motosikletten üstün olması nedeniyle takiple yakalanmasının mümkün olduğuna hükmetti. Kararda, polis memurunun silah kullanmasını gerektiren bir durum bulunmadığı, Yeşiltere Mahallesi 1173 Sokak'ta, saat 15.00 sıralarında, sanık polis memurunun kaçan Çağdaş Gemik'i durdurmak için iki el ateş ettiği ifade edildi. -''HAYATİ BÖLGELER HEDEF ALINMADI''- Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nin bozma ilamında, ''Maktulün açılan ateş sonucu yaralanarak hayatını kaybettiği, olayda hayati bölgeler hedef alınarak ateş edildiğini gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığının anlaşıldığı halde, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek, olası kastla insan öldürme suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır'' denildi. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, mahkemenin sanık hakkında TCK'nın 87/4 maddesinin 2. cümlesi uyarınca, ''Kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak'' suçundan hüküm kurulması gerektiğini bildirerek, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ceza kararının bu yönde oy birliğiyle bozulmasına hükmedildiğini açıkladı. -BOZMA KARARININ ANLAMI NE?- Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararının, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru Mehmet Ergin'in, daha az cezayı öngören yasa maddesiyle cezalandırılması öngörülüyor. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada verilen kararda, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun kendisine verdiği yetkiyi aştığı ve açtığı ateş sonucu Çağdaş Gemik'in ölümüne neden olduğu belirtilen Mehmet Ergin, öldürme eylemi nedeniyle önce müebbet hapis cezasına, ardından da ''olası kastla insan öldürme'' suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına, duruşmalardaki iyi halinin indirim unsuru sayılmasıyla sonuçta 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın bozma kararında yer alan, ''kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak'' suçunda ise ''kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması, kırığın ya da çıkığın hayat fonksiyonlarına etkisi'' gibi nedenler ele alınarak, bozma yönünde hüküm kurulan TCK 87/4 maddesinin 2. cümlesinde de ''kasten yaralama sonucundan ölüm meydana gelmişse, birinci fıkraya giren hallerde 8 yıldan 12 yıla, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur'' ifadesi yer alıyor. -AİLENİN AVUKATI MÜNİP ERMİŞ- Bozma kararıyla ilgili Çağdaş Gemik'in ailesinin avukatı Münip Ermiş, Yargıtay'ın direkt ölümün meydana geldiği bu tür bir olayda ilk kez yaralamayı öngören bir maddeyle hüküm kurduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu: ''Yargıtay, polis memuruna verilen cezayı yarı yarıya düşürmek için madde aramış. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nin uygulanmasını istediği maddeye göre gerçekleşecek bir olayda, önce yaralama olacak, sanığın kastı yaralamaya yönelik kast olacak, tedavi süreci geçecek ve mağdurun ölmesi gerekecek. Bu maddeye göre sanığın kastının öldürmeye yönelik olmaması gerekiyor. Uygulanması istenen madde budur. Çağdaş Gemik'in ölümüyle sonuçlanan olayın ise bu maddeyle ilgisi yoktur. Polisin direkt atışı vardır. Sanık, Çağdaş Gemik'in kafasına ateş açmıştır. Ölümü öngörülebilir bir durumdur. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi de bu yönde karar vermiştir. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nin bu kararı, ölüm ve yaralamaya neden olmak suçlarından kendisinin verdiği binlerce kararla çelişiyor. Bu karar hukuk dışıdır. TCK'nın tüm ilkelerini alt üst ediyor.'' Ermiş, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nin bozma kararına yönelik, pazartesi günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına karar düzeltme ve itiraz başvurusunda bulunacaklarını bildirdi.