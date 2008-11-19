Gemicilerin ümidi Ümit Burnu

Türk gemisi korsan botunu batırmış

'Korsanlar limanından alo'

İngiliz Reuters ajansına göre, İntercargo gemicilik şirketi genel sekreteri Rob Lomas ile Norveç'in Odjell gemi işletmeciliği teşkilatı, Ümit Burnu'nu dolanma tavsiyesi ve şirketlerin buna uyan tercihini aktardılar. Bilhassa kuru yük şilepleri ile konteyner gemilerinin Ümit Burnu'nu tercih edecekleri aktarıldı.Ancak Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran gibi dev petrol ihracatçısı ülkeler, Somalili korsanların yatağı Aden Körfezi'nden vazgeçmeyeceklerini belirti.Süveyş Kanalı-Kızıldeniz-Babülmendep Boğazı-Aden Körfezi ve onun açığında Hint Okyanusu deniz yolunda bu yıl 2 Türk yük gemisi dahil 39 gemi kaçırıldığından çok tehlikeli hale geldi.Rusya, NATO ve Hint savaş gemileri korsanlara karşı mücadele ediyor.Gemicilik şirketleri yetkilileri, 1967 Arap İsrail-Savaşı'nda Süveyş Kanalı felç olduğunda dahi hiçbir korsan hadisesi olmadığını aktardılar.