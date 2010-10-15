-GEMİ TURUNA ÇIPLAK YOLCU ARANIYOR ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - İngiltere'de bir tur operatörü, 7 gecelik "çıplak" gemi seyahati için cesur yolcular arıyor. Deniz ve nehir gemi turları yapan eWaterways adlı acente, 2011 Ağustos ayında "doğallık yanlıları" için Hırvat sahillerinde ilk gemi seyahatini düzenleyecek. Telegraph gazetesinin haberine göre, seyahat, acentelerin "aşk adası" olarak nitelendirdirdikleri Rab adasına ziyareti de içeriyor. Şirketin bir yetkilisi, Hırvatistan'da birçok çıplaklar plajının bulunduğunu belirterek, yolcuların yüzerken ve güneşlenirken çıplak olacaklarını ancak akşam yemeğinde giyinmeleri gerektiğini söyledi.