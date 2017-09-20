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Gemi sökümdeki 2 gemiden 100 kon kaçak mazot

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'ndeki 2 gemiyi kontrol eden yetkililer, gümrük kaçağı 100 ton mazot ele geçirdi

20 Eylül 2017 22:28

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa Gemi Söküm Bölgesi\'ndeki 2 gemiyi kontrol eden yetkililer, gümrük kaçağı 100 ton mazot ele geçirdi.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve İstihbarat Birimi, geçen pazar günü gelen bir ihbarı değerlendirdi. Aliağa Gemi Söküm Bölgesi\'ndeki 3 ayrı gemide arama yaptı. Söküm başlangıcında müdahale edilen gemilerden birinde 97 ton, diğerinde 3 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Kontrol edilen bir gemide ise herhangi bir şey bulunamadı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından el konulan 100 ton düşük kalite akaryakıt, Maliye Bakanlığı\'na bağlı Tasfiye Hizmetleri Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Aynı zamanda Gemi Söküm Sanayicileri Derneği üyesi ve yöneticisi olan firmalar ve yetkilileri hakkında, adli soruşturma başlatıldı.

 

 

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