-GEMİ SANAYİCİLERİ ''BARTER''A YÖNELİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, 2011 yılının ilk 4 aylık dönemi ihracatında yüzde 78'lik artış gösteren gemi sanayicilerinin 2023 hedefi olan 10 milyar doları yakalamak için alternatif ticaret yöntemlerinden ''Barter ticareti''ni benimsediklerini, ancak Türkiye'de bu modelin uygulanması için devletin bu ticarete aracılık etmesi ya da bağımsız barter şirketlerinin devreye alınması gerektiğini bildirdi. Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün ihracat rakamlarını değerlendirerek, 2011 yılında geçen yıla göre daha iyi bir noktada olmadıklarını ifade etti. Şu anda gemi sanayinin yüzde 15'lik bir kapasite ile çalıştığını, birçok tersanenin yeni yeni sipariş almaya başladığını ve kritik fiyatlarla bu siparişleri alabildiklerini belirten Bayrak, bu sürecin kısa vadede daha iyi bir noktaya gelmesini beklemediklerini kaydetti. Bayrak, yılın ilk 4 aylık döneminde 533 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini ve yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyar 200 milyon doları görmesini öngördüklerini ifade ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Geçen yıl ile kıyaslandığında yılın ilk 4 ayında ihracatta yüzde 78'lik bir artış yaşadık. Bu artışlar aslında regüler olmayan artışlardır. Gemicilik dilinde buna denk gelme diyoruz. Bir ay içerisinde 4-5 gemi satışı denk gelmiş olabilir. Gemi veya yat ihracatı sayı olarak az ama pahada değerlidir. 12 aylık sürece bakmamız lazım. Örneğin 2009–2010 döneminde 1 milyar 572 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2010–2011 döneminde bu rakam 1 milyar 350 milyon dolara gerilemiş durumda. Yani yüzde 14'lük bir düşüş var.'' Yılın ilk 4 ayında ihracatın Malta, Fransa, Panama, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Malezya, İtalya ve Marshall Adaları'na yapıldığını belirten Bayrak, sektörün henüz toparlanma sürecine giremediğini, dünyada taşımacılık sektörü kendini toparlaya başladığı an, bunun otomatikman gemi sanayine de yansıdığını vurguladı. Bayrak, şu anda tüm dünyada gemi arzının taşımacılık talebinin üzerinde seyrettiğini, nisan ayında yapılan ihracatın yüzde 70'ini gemi, yüzde 30'unu ise yat ihracatının oluşturduğunu ve önümüzdeki dönemde bu oran içerisinde yat satışlarının yüzde 40'a geleceğini kaydetti. Sektörün 2023 yılında 10 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olduğuna da işaret eden Bayrak, ''Bunu gerçekleştirmek için yılda ortalama yüzde 20'lik bir ihracat artışı yapmamız gerekiyor'' dedi. -''HEDEFE BARTER TİCARET İLE RAHAT ULAŞIRIZ''- Bayrak, 10 milyar dolarlık hedefin, Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefi içerisinde yüzde 2'lik bir pay anlamına geldiğini ve 2008 yılında Türkiye ihracatı içerisinde yüzde 2'lik bir payı olan sektörün 2023 hedefini rahatlıkla yakalayabileceğine inandıklarını, ancak bu hedefe tek başlarına ulaşmalarının zor olduğunu, bu noktada devletten destek beklediklerini ifade etti. Kore ve Çin'in ''Barter Ticaret'' sayesinde dünya gemicilik sektöründe önemli bir noktaya geldiklerine işaret eden Bayrak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. ''Türk devletinin de Türk gemi sanayisine bu noktada destek vermesi gerekiyor. Bizler bu sektörde tek başımıza değiliz. Rekabet ettiğimiz ülkelerdeki firmalar bizden avantajlı. Devletimizin sektörümüzün ihracatını geliştirmesinde aktif rol oynamasını bekliyoruz. 'Barter Ticareti', özellikle parası sınırlı ama yer altı kaynakları fazla olan İran, Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve bazı Afrika ülkeleri için uygulanan bir model. Bunu en iyi kullanan ülkeler ise Kore ve Çin. Petrol, doğalgaz veya herhangi bir mal karşılığında gemi satışı yapıyorlar ve bunu yaparken de devletler bu ticarete aracılık ediyor. Biz de bu modeli uygulayabiliriz. Devletimiz ister kendisi bizzat aracılık görevini üstlenebilir veya barter şirketlerini bu iş için konuşlandırabilir. Bu sayede kendimize yeni bir pazar açmış olur ve bu ülkelere gemi satabiliriz.'' Bayrak, 2011 yılının ilk 4 aylık dönemi ihracatında yüzde 78'lik artış gösteren gemi sanayicilerinin 2023 hedefi olan 10 milyar doları yakalamak için alternatif ticaret yöntemlerinden ''Barter ticareti''ni benimsediklerini, ancak Türkiye'de bu modelin uygulanması için devletin bu ticarete aracılık etmesi ya da bağımsız barter şirketlerinin devreye alınması gerektiğini bildirdi.