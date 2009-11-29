Gemi kazasında ölü sayısı 90'a çıktı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir gölde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

Kazadan kurtulan Ewiya Mukana, Okapi radyosuna yaptığı açıklamada, onlarca kişinin cesedinin ülkenin batısındaki Bandundu vilayetinin Mai Ndombe gölünün kıyılarına vurduğunu söyledi.

Okapi radyosu, kazanın çarşamba günü meydana geldiğini, ancak kereste taşıyan geminin yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle, kazanın yetkililere bildirilmediğini duyurdu.

Kızılhaç, başkent Kinşasa'nın 250 mil kuzeydoğusundaki gölde bir tomruk gemisinin kötü hava koşulları nedeniyle battığını, geminin yolcu taşıma yetkisi olmadığını bildirmişti.

Kongo Kızılhaçı Başkanı Dominic Lutula, kazadan 250'den fazla kişinin kurtulduğunu, bazı yolcuların ise kayıp olduğunu belirtmiş, ölenlerin cesetlerinin kıyıya vurduğunu söylemişti.