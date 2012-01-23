T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gemi kazasında ölü sayısı 15'e yükseldi ROMA (A.A)

23 Ocak 2012 19:52

-Gemi kazasında ölü sayısı 15'e yükseldi ROMA (A.A) - 23.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Giglio Adası açıklarındaki kayalıklara çarparak, kaza yapan ''Costa Concordia'' isimli gemide devam eden arama-kurtarma çalışmalarında, iki kadın cesedi daha çıkartıldı. Arama-kurtarma ekipleri tarafından geminin 4 numaralı köprüsünde bulunan internet kafede iki kadın cesedine daha ulaşıldığı ve böylece ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Ölü sayısının aksine kayıp sayısındaki belirsizlik sürerken, 20 dolaylarında kişinin kayıp olduğu dile getiriliyor.  Giglio Adası Acil Durum Komiseri Franco Gabrielli de bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geminin durumunun stabil olduğunu, batma riskinin sözkonusu olmadığını söyledi.  Bu arada, olay anında alkollü olup olmadığı test edilen gemi kaptanı Francesco Schettino'nun test sonuçlarında, herhangi bir alkollü ya da yasaklı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.  114 bin 500 ton ağırlığındaki ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4234 kişiyle 13 Ocak Cuma günü yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle 21.45 sularında Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, kaza yapmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24