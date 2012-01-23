-Gemi kazasında ölü sayısı 15'e yükseldi ROMA (A.A) - 23.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Giglio Adası açıklarındaki kayalıklara çarparak, kaza yapan ''Costa Concordia'' isimli gemide devam eden arama-kurtarma çalışmalarında, iki kadın cesedi daha çıkartıldı. Arama-kurtarma ekipleri tarafından geminin 4 numaralı köprüsünde bulunan internet kafede iki kadın cesedine daha ulaşıldığı ve böylece ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Ölü sayısının aksine kayıp sayısındaki belirsizlik sürerken, 20 dolaylarında kişinin kayıp olduğu dile getiriliyor. Giglio Adası Acil Durum Komiseri Franco Gabrielli de bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geminin durumunun stabil olduğunu, batma riskinin sözkonusu olmadığını söyledi. Bu arada, olay anında alkollü olup olmadığı test edilen gemi kaptanı Francesco Schettino'nun test sonuçlarında, herhangi bir alkollü ya da yasaklı maddeye rastlanmadığı kaydedildi. 114 bin 500 ton ağırlığındaki ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4234 kişiyle 13 Ocak Cuma günü yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle 21.45 sularında Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, kaza yapmıştı.