-Gemi kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi ROMA (A.A) - 22.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Giglio Adası açıklarındaki kayalıklara çarparak, kaza yapan ''Costa Concordia'' isimli gemiden bir kadın cesedi daha çıkartıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir kadına ait olduğu belirtilen cesede, arama-kurtarma ekipleri tarafından geminin sular altında bulunan 7 numaralı köprüsünde ulaşıldığı bildirildi. Bugün yerel saatle 15.20'de bulunan cesetle ölü sayısı 13'e yükseldi. Gemide hala 20 dolaylarında kayıp olduğundan söz ediliyor. 114 bin 500 ton ağırlığındaki ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4234 kişiyle 13 Ocak Cuma günü yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle 21.45 sularında Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, kaza yapmıştı.