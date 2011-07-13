-GEMİ KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 100'E YÜKSELDİ MOSKOVA (A.A) - 13.07.2011 - Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Volga Nehri'nde pazar günü batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, batan gemide 208 kişi bulunduğunun tahmin edildiği belirtirken, şu ana kadar 79 kişinin sağ olarak kurtarılmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydettiler. Volga Nehri'nde batan 79 metre uzunluğundaki gemi 1955 yılında Çekoslovakya'da inşa edilmişti. Bölge Savcılık bürosu yetkilileri kazaya neyin yol açtığı konusunda ellerinde net bir bilginin olmadığını ancak yolcu taşıma lisansı olmayan geminin limandan hareketinden itibaren sağa doğru yatmaya başladığını ve motorunda arıza olduğunun tespit edildiğini kaydettiler. Acil Durumlar Bakanlığı geminin 140 kişi taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen kaza anında gemide 208 kişinin bulunduğuna dikkati çekti. Bu arada, Soruşturma Komitesi Sözcüsü Vladimir Markin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirterek, batan Bulgaria adlı yolcu gemisinin herhangi bir güvenlik standardını karşılamadığını ve bu yüzden de geminin bağlı olduğu ArgoRecTur şirketinin CEO'su Svetlana İnyakina'ya karşı dava açıldığını söyledi. Markin, batan geminin yanından geçmelerine rağmen yardım etmek için durmayan "Arbat" ve "Dunayskiy-66" gemilerinin kaptanları hakkında da dava açıldığını söyledi. Tataristan'daki kazada hayatını kaybedenler dün ülke genelinde ilan edilen ulusal yas çerçevesinde anılmış, bir çok kilisede ayin düzenlenmişti.