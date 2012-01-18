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Dünya

Gemi kazasında Macar kemancı da öldü    BUDAPEŞTE (A.A)

18 Ocak 2012 22:22

-Gemi kazasında Macar kemancı da öldü    BUDAPEŞTE (A.A) - 18.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toskana bölgesi kıyılarında karaya oturan ve yan yatan, ''Costa Concordia'' gemisinde ölenler arasında, çocuk yolculara tahliyelerinde yardım eden Macar kemancının da bulunduğu öğrenildi. Macaristan Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Jozef Toth'un verdiği bilgiye göre, ölen 12 kişi arasında olan kemancı Sandor Feher'in cesedi, gemi kaptanı Francesco Schettino'nun ev hapsine alındığı Grosseto kentinde, annesi tarafından teşhis edildi. Feher'in piyanist arkadaşı Jozef Balog, Macar kemancının son anlarını anlatırken, ''Ağlayan çocukların can yeleği giymelerine yardım ediyordu. Tahlisiye sandalına yöneldi, o anda bıraktığı kemanı almak için kamarasına döndü'' dedi.

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