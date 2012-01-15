-Gemi kazasında kayıp sayısı 38 ROMA (A.A) - 15.01.2012 - İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde yer alan Giglio Adası'nın yakınlarında karaya oturarak kaza yapan ''Costa Concordia'' isimli geminin enkazından 1 kişinin daha kurtarıldığı, kayıp sayısının 38 olduğu bildirildi. İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, çok büyük kısmı sular altında kalan gemiden mürettebattan 1 kişinin daha canlı kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi göründüğü kaydedildi. Haberde, kurtarılan kişiye gemide ulaşılamayan 3 numaralı köprüsünde ulaşıldığı aktarıldı. Ekipler, olaydan 24 saat sonra toplamda 3 kişiyi kurtardı. Dün gece de balayına çıkan bir Güney Koreli çifti, gemiden çıkartmışlardı. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının güvenli olmayan maddelerin varlığı nedeniyle yavaş ilerlediği de gelen haberler arasında yer aldı. Arama-kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, geminin su altındaki bölümünü kontrol için özel sualtı kameraları kullanıyorlar. Kazanın ardından gemiyi yolculardan önce terk ettiği ortaya çıkan ve kaza sırasında köprüde (gemi komuta merkezi) olduğu için olayda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan kaptan Francesco Schettino'nun ilk ifadesinde, "O kayalıklar için harita bir sinyal vermedi. Yoktu. Olmamalıydılar" dediği basına yansıdı. 114 bin 500 ton ağırlığındaki geminin 2004-2005 yıllarında yapıldığı ve 450 milyon Avro'ya malolduğu bildirildi. ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4 bin 234 kişiyle Cuma akşamı yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle akşam 21.45 sularında Toskona Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında karaya oturarak, kaza yapmıştı. Kazada şu ana kadar 3 kişinin öldüğü, 67 kişinin de yaralandığı biliniyor.