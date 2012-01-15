T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gemi kazasında kayıp sayısı 38 ROMA (A.A)

15 Ocak 2012 14:59

-Gemi kazasında kayıp sayısı 38 ROMA (A.A) - 15.01.2012 - İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde yer alan Giglio Adası'nın yakınlarında karaya oturarak kaza yapan ''Costa Concordia'' isimli geminin enkazından 1 kişinin daha kurtarıldığı, kayıp sayısının 38 olduğu bildirildi.  İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, çok büyük kısmı sular altında kalan gemiden mürettebattan 1 kişinin daha canlı kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi göründüğü kaydedildi. Haberde, kurtarılan kişiye gemide ulaşılamayan 3 numaralı köprüsünde ulaşıldığı aktarıldı.  Ekipler, olaydan 24 saat sonra toplamda 3 kişiyi kurtardı. Dün gece de balayına çıkan bir Güney Koreli çifti, gemiden çıkartmışlardı.  Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının güvenli olmayan maddelerin varlığı nedeniyle yavaş ilerlediği de gelen haberler arasında yer aldı. Arama-kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, geminin su altındaki bölümünü kontrol için özel sualtı kameraları kullanıyorlar. Kazanın ardından gemiyi yolculardan önce terk ettiği ortaya çıkan ve kaza sırasında köprüde (gemi komuta merkezi) olduğu için olayda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan kaptan Francesco Schettino'nun ilk ifadesinde, "O kayalıklar için harita bir sinyal vermedi. Yoktu. Olmamalıydılar" dediği basına yansıdı. 114 bin 500 ton ağırlığındaki geminin 2004-2005 yıllarında yapıldığı ve 450 milyon Avro'ya malolduğu bildirildi. ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4 bin 234 kişiyle Cuma akşamı yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle akşam 21.45 sularında Toskona Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında karaya oturarak, kaza yapmıştı.  Kazada şu ana kadar 3 kişinin öldüğü, 67 kişinin de yaralandığı biliniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24