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Dünya

Gemi kazasında kayıp sayısı 17'ye düştü GIGLIO ADASI (A.A)

15 Ocak 2012 17:13

-Gemi kazasında kayıp sayısı 17'ye düştü GIGLIO ADASI (A.A) - 15.01.2012 - İtalya'nın batısında Toskana bölgesinin bir adasının önünde önceki gece batan lüks kruvaziyer gemisi Costa Concordia'da kayıp sayısı yetkililer tarafından 17'ye düşürüldü. Bölge yöneticisi Enrico Rossi, kontroller ve doğrulamalar neticesinde kayıpların sayısının azaldığını belirterek, "Son toplantıda bana 11 yolcu ile mürettebattan 6'sının kayıp olduğu iletildi" dedi. Şimdiye kadar kurtarma ekipleri, 3 ölü ile 40 kadar yaralının yanı sıra 34 ila 36 kayıptan bahsediyorlardı.

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