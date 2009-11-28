Gemi kazalarında 103 kişi öldü

T24 - Güney Asya ülkesi Bangladeş, bayrama kötü haberle başladı. Bayram için aileleriin yanına gitmeye çalışan yüzlerce kişinin bindiği feribot battı. En az 30 kişinin öldüğü bildiriliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de bir gölde meydana gelen gemi kazasında 73 kişinin öldüğü bildirildi.



Kazada hayatına kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuk. Onlarca kişi de kayıp. Kayıpların bir kısmını ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Gece boyunca, batan feribotun kabinlerine ulaşılmaya çalışıldı. Asker, polis ve gönüllüler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

3 katlı feribot, Bangladeş'in başkenti Daka limanından, ülkenin güneyindeki Bola kentine gidiyordu.

Yerel ETV kanalı, feribotta yaklaşık bin 500 kişi olduğunu ancak çoğunun, devrilmeden öce karaya çıktığını bildirdi.

Feribotta kesikler açılması sonucu içeriye giren itfaiye ve polis ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir gölde meydana gelen gemi kazasında 73 kişinin öldüğü bildirildi.

Kızılhaç, ülkenin batısındaki Bandundu vilayetinin Mai Ndombe gölünde bir tomruk gemisinin kötü hava koşulları nedeniyle battığını, geminin yolcu taşıma yetkisi olmadığını bildirdi.

Kongo Kızılhaçı Başkanı Dominic Lutula, kazadan 272 kişinin kurtulduğunu, bazı yolcuların ise kayıp olduğunu belirterek, ölenlerin cesetlerinin kıyıya vurduğunu söyledi.