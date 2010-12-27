-GEMİ KAYALIKLARA ÇARPTI MUĞLA (A.A) - 27.12.2010 - Bodrum'un Turgutreis Beldesinin Yassıada açıklarında bir kuru yük gemisi kayalıklara çarptı. Sahil Güvenlik ekipleri gemide bulunan 12 personeli kurtarmak için çalışma başlattı. Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Beldesinin Yassıada açıklarında ''Serbest-K'' adlı kuru yük gemisi kayalıklara çarptı. Bölgede bulunan gemilerden yapılan yardım çağrısı üzerine kısa süre içinde bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gemideki 12 personelin kurtarılması için çalışmalara başladı. Bölgeye yardım amacıyla 2 sahil güvenlik botu gönderildiği ve çarpma neticesinde karaya oturan geminin kurtarılması için Milas'ın Güllük Beldesinden romorkör istendiği bildirildi. Bu arada bölgede etkili olan fırtınanın çalışmaları olumsuz etkilediği öğrenildi.