-GEMİ KAPTANI DAVUTOĞLU'NU UNUTMADI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan, daha sonra da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun girişimleriyle kurtulan Türk petrol tankerinin kaptanı yeni yıl için Davutoğlu'na mektup gönderdi. Geminin eski kaptanı Özhan Kaya mektubunda, 8 Aralık 2010 Çarşamba günü, Aqua gemisini sağ salim Venezuela'dan çıkardıktan sonra, Aruba'dan ayrılıp tüm mürettebatı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na vardıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Evimde ailem ile geçirebildiğim bu hafta sonu ile ömür ve sağlık elverdiğince geçireceğim günleri size borçluyum. Dağarcığımdaki kelimeler şu an içimdeki hisleri ve mutluluğu anlatmaya yetmemekte. Eşim ve ben, bizim için yaptıklarınıza sonsuz şükranlarımızı sunarız." Kaya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Davutoğlu ve kurtulmaları için mesailerini ayıran herkese teşekkür ederek, İstanbul ya da Trabzon'da kendisini ağırlamaktan çok memnun olacağını bildirdi. Venezuela ulusal muhafızları, 20 Şubat 2010'da, Maracaibo gölünde demirleyen Aqua Valetta adlı Türk Petrol Tankeri'ne yaptıkları baskında, 100 paket kokain bulduklarını belirtmeleri üzerine tutuklanan 23 mürettebat için Davutoğlu devreye girmiş ve konuyu Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro Moros'nun 4 Kasımdaki Türkiye ziyaretinde gündeme getirmişti. Bakan Moros, konunun bir an önce çözüme kavuşturulması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişti. Mürettebatın serbest bırakılma kararını Dışişleri Bakanı Davutoğlu, tutuklu bulunan mürettebatın ailelerini arayarak bizzat kendisi iletmişti.