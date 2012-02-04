-Gemi batığında 3 milyar dolarlık platin bulundu ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Hazine avcıları, II. Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltısı tarafından vurulan İngiliz buharlı gemisinin batığında 3 milyar dolarlık platin bulduklarını ileri sürdü. Merkezi ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde bulunan Denizaltı Araştırmaları Şirketi, SS Port Nicholson adlı geminin enkazını Provincetown kentinin 48 kilometre açığında deniz tabanında buldu. Denizaltı Araştırmaları Şirketi'nden Greg Brooks, Boston Globe gazetesine yaptığı açıklama, ABD Hazine Bakanlığı kayıtlarına göre geminin Sovyetler Birliği'nin silah satın aldığı ABD'ye ödeme yapmak için gönderdiği platin külçelerini taşıdığını söyledi. Brooks, batıktan çekilen görüntülerde platin külçelerinin görüldüğünü, ancak külçelerin henüz yüzeye çıkarılamadığını belirtti. Gemide 10 ton altın ve sanayi tipi elmasın da olabileceğini ifade eden Brooks, külçeleri batıktan çıkarmanın yollarını aradıklarını kaydetti. 1942 yılında Alman denizaltısı tarafından torpido ile vurularak batırılan Port Nicholson, Kanada'nın Halifax kentinden New York'a gidiyordu. Gemide bulunan 4 kişi yaşamını yitirirken 87 kişi kurtarıldı. 1942 yılında 53 milyon dolar değer biçilen gemi, Sovyetler Birliği'nin ABD'ye yaptığı ödemeyi taşıması için kiralanmıştı. Dalgıçlar, gemi enkazının çevresine saçılmış en az 30 kutu bulduklarını açıklamıştı.