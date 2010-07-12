T24- Yönetimden 3 hafta izin çıkmasına rağmen, 2 hafta tatil yapan ve bugün Belçika'da takıma katılacak olan Slovak Miroslav Stoch, şimdiden taraftarın sevgilisi haline geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miroslav Stoch, daha gelmeden taraftarın sevgilisi oldu. Slovak futbolcu, 28 Haziran'da ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası 2. turunda Hollanda karşısında ter döktü. Hollanda karşılaşmayı 1-0 kazandı. Fenerbahçe yönetimi Stoch'a "3 hafta tatil yap, Belçika kampının ikinci haftasında takıma katılırsın" mesajı gönderdi. Slovak futbolcunun yanıtı ise "Bana 2 hafta tatil yeter. Bir an önce takıma katılıp yeni sezona hazırlanmak istiyorum" oldu. Bu sözlere yöneticiler bile şaşırırken, Miroslav Stoch'un bugün Belçika'nın Genk kentinde başlayacak kampa katılacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki oyuncusu kampa erken gelirken, Slovak Milli Takımı'nda bulunan Holosko 14 Temmuz'da İstanbul'a gelecek. Slovakya'dan daha önce elenen Avustralya Milli Takımı'nda bulunan Neill ise önümüzdeki hafta Hollanda kampına katılacak. 2 Temmuz'da kupadan elenen Brezilya'daki Elano da Neill gibi önümüzdeki hafta kampa gidecek.