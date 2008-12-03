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Dünya

Gelişmiş ülke çocukları da dayak kurbanı oluyor

Gelişmiş ülkelerde her yıl neredeyse 10 çocuktan birinin kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi

03 Aralık 2008 02:00

Gelişmiş ülkelerde her yıl neredeyse 10 çocuktan birinin kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi.

Londra Üniversite Koleji'nden Ruth Gilbert, bu ülkelerde yaklaşık 10 çocuktan birinin fiziksel, psikolojik kötü muamele, ihmal ve cinsel istismar kurbanı olduğunu belirtti.

Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'da yapılmış farklı araştırmaları derleyen İngiltere ve ABD'deki üniversitelerden araştırmacılar, çocuklara kötü muamelenin resmi rakamların gösterdiğinden çok daha yaygın olduğuna dikkati çektiler.

Doktorların, okulların ve kamu sağlığı çalışanlarının kötü muameleyi "eksik" rapor etmesi nedeniyle çocuk koruma hizmetlerinin, konudan çok iyi haberdar olamadıklarını belirten araştırmacılar, sorunun çözülmesinin çok önemli olduğunu, çocuklukta kötü muameleye maruz kalmanın etkilerinin erişkinlik dönemine taşındığını vurguladılar.

Araştırmacılar, bu çocukların erişkin olduklarında şiddet yanlısı olabileceğine ve riskli cinsel davranışlarda bulunabileceğine dair kanıtlar olduğunu da belirttiler.

Bilimadamları, doktorlar, okullar ve çocuk koruma hizmetleriyle daha iyi işbirliğinin, ayrıca yardım hatlarının oluşturulmasının risk altındaki daha fazla çocuğa ulaşılmasını sağlayabileceğini ifade ettiler.

Araştırmanın yayımlandığı The Lancet dergisinin yazı işleri müdürü Richard Horton de, çocuklara kötü muamelenin görünenden çok daha önemli bir kamu sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

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