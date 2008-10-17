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Ekonomi

Gelişmekte olan ülkelerin paraları değer kaybetti

Financial Times, kriz gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybına yol açtı.

17 Ekim 2008 03:00

İngiltere’de yayımlanan günlük ekonomi ve siyaset gazetesi Financial Times, küresel mali krizin gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ekonomilerde etkisini gösterdiğini, bunun gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kayıplarına yol açtığını duyurdu.

Güney Kore para birimi won ile Türkiye’nin para birimi liranın dün en ağır kayıpları yaşayan iki para birimi olduklarını yazan gazete, cari işlem açıkları fazla olan ülkelerin cezalandırıldıklarını öne sürdü.

Analistlerin bu durumu yabancı yatırımcıların gelişmekte olan bölgelerden paralarını çekmelerine bağladığını da kaydeden gazete, buna da kredi krizinin yarattığı likidite baskısının yol açtığını iddia etti.

FT, analistlerin gelişmekte olan borçlu pazarların para birimlerinin yine dikkat merkezi olmayı sürdüreceklerini belirttiklerini de duyurdu.

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