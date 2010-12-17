Gelişmekte olan ülkelerin IMF'de oy hakları artıyor

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) icra kurulu, gelişmekte olan ülkelerin oy hakkının artırılmasını öngören reformları onayladı. Reformlar kapsamında Türkiye'nin de oy hakkı artacak.





IMF tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kota paylarının yüzde 6'dan fazlasının gelişmekte olan ülkelere aktarılmasıyla gereğinden az oy hakkı olan ülkelere yüzde 6'nın üzerinde oy hakkı aktarılması sağlandı" denildi.



Onaylanan reformlarla birlikte IMF'de en çok oy hakkına sahip 10 ülke arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Türkiye'nin ise kotası yüzde 0.98'e, oy hakkı ise yüzde 0.95'e çıktı.



Ülkelerin IMF'deki kotaları, oy hakkının yanı sıra ülkelerin IMF'ye aktaracakları kaynakları ve IMF'den kullanabilecekleri kredileri de belirliyor. Reformla birlikte üyelerin kotalarının toplamı, yani üyelerin IMF'ye aktaracakları toplam kaynak, iki katına çıkarak mevcut kur seviyelerine göre yaklaşık 734 milyar dolara yükseldi.



Bundan sonraki süreçte kota artışlarının üye ülkeler tarafından onaylanması gerekecek. IMF, bazı ülkelerde parlamento onayı gerektiren bu sürecin 2012 yılı Ekim ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.





