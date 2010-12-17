T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Gelişmekte olan ülkelerin IMF'de oy hakları artıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) icra kurulu, gelişmekte olan ülkelerin oy hakkının artırılmasını öngören reformları onayladı. Reformlar kapsamında Türkiye'nin de oy hakkı art

17 Aralık 2010 02:00

T24 -  Uluslararası Para Fonu (IMF) icra kurulu, gelişmekte olan ülkelerin oy hakkının artırılmasını öngören reformları onayladı. Reformlar kapsamında Türkiye'nin de oy hakkı artacak.



IMF tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kota paylarının yüzde 6'dan fazlasının gelişmekte olan ülkelere aktarılmasıyla gereğinden az oy hakkı olan ülkelere yüzde 6'nın üzerinde oy hakkı aktarılması sağlandı" denildi.


Onaylanan reformlarla birlikte IMF'de en çok oy hakkına sahip 10 ülke arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Türkiye'nin ise kotası yüzde 0.98'e, oy hakkı ise yüzde 0.95'e çıktı.


Ülkelerin IMF'deki kotaları, oy hakkının yanı sıra ülkelerin IMF'ye aktaracakları kaynakları ve IMF'den kullanabilecekleri kredileri de belirliyor. Reformla birlikte üyelerin kotalarının toplamı, yani üyelerin IMF'ye aktaracakları toplam kaynak, iki katına çıkarak mevcut  kur seviyelerine göre yaklaşık 734 milyar dolara yükseldi.


Bundan sonraki süreçte kota artışlarının üye ülkeler tarafından onaylanması gerekecek. IMF, bazı ülkelerde parlamento onayı  gerektiren bu sürecin 2012 yılı Ekim ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24