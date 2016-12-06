"Gelişmekte olan ülkelerde 2017'de siyasi riskler yüksek kalacak"

Capital Economics analistleri, "Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerindeki ralli 2017'de soğuyabilir, ancak düşük değerlemeler yine de hisse senedi piyasalarını desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Capital Economics bugün yayınladığı raporda gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2017 görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, raporda, ABD dolarındaki yükselişin gelişmekte olan piyasalarda genel bir probleme yol açmayacağı çünkü genel anlamda dolar cinsi borçlanmanın geçmişe göre oldukça düşük olduğu belirtildi.

Capital Economics analistleri, "Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerindeki ralli 2017'de soğuyabilir, ancak düşük değerlemeler yine de hisse senedi piyasalarını desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Capital Economics 2017'de gelişmekte olan ülkelerde siyasi risklerin yüksek kalmayı sürdüreceğini tahmin ederken, düşük büyümenin popülizm ve otoriterliği artıracağını ve endişelerin merkezinde Türkiye, Tayland ve Filipinler'in bulunduğunu söyledi. Brezilya'da siyasi gerilimlerin mali dengeye ilişkin endişeleri artırabileceği, Arjantin'de seçimlerin reformların yavaşlamasına neden olabileceği belirtildi.

Çin, Meksika, Türkiye gibi büyük gelişmekte olan ülke ekonomilerinde yavaşlayan büyümenin gelişmekte olan ülkeler genelinde toparlanmayı yavaşlatabileceği tahmin edilirken, Brezilya ve Rusya'nın önümüzdeki çeyreklerde resesyondan çıkması, Afrika ve Körfez ülkelerinde ekonomide aşağı yönlü döngünün dip seviyeyi görmesi bekleniyor.

Capital Economics analistleri, "ABD ticaret politikasında yeni Başkan Trump yönetiminde büyük değişim yaşanması gelişmekte olan piyasalar için majör bir risk, ancak bu olası değişimin 2017'de somutlaşmasını beklemiyoruz" ifadelerine yer verdi.