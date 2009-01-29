'Gelişmekte olan ülkeler çözümün bir parçası olacak’

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Davos'ta krizin sonrasına bakmaya çalıştıklarını belirterek, "Şu açıktır ki, gelişmekte olan ülkeler çözümün bir parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.



Sabancı, Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılmak üzere gittiği Davos'ta, Wall Street'ten gelişmeleri canlı olarak aktaran ünlü televizyon kanalı Bloomberg'in canlı yayın konuğu oldu.



Sabancı Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada çok büyük bir değişim yaşandığına ve bu yıl gelişmekte olan ülkelerin Davos'a katılımlarının daha fazla olduğuna işaret eden Sabancı, "Bu bize net olarak gösteriyor ki, sorunlar batıda başladı ama yaşananlar, global sorunlar. Şu da açık olarak görülüyor ki, global bir çözüm gerekiyor ve gelişmekte olan ülkeler de bu çözümün bir parçası olacaktır" görüşlerini aktardı.



İkinci Dünya Savaşından sonra batıdaki kurumlarda doğuya dair bir şey olmadığını ve bu kurumlarda gelişmiş ülkelerin yeterince temsil edilmediğini kaydeden Sabancı, "Şimdi Davos'ta krizin sonrasına bakmaya çalışıyoruz ve şu açıktır ki, gelişmekte olan ülkeler çözümün bir parçası olacaktır" dedi.



Sabancı, global krizin Sabancı Topluluğuna yansımalarına ilişkin olarak ise Sabancı Grubunun Türkiye'de mali dengesi en iyi topluluklardan biri olduğunu belirtti.



‘Bu yıl büyüme yılı değil’



Güler Sabancı, "Ama tabii ki her açıdan değerlendirmemizi yapmamız gerekir. Bu yıl için büyüme planladığımız faaliyet alanlarımız var ama genel olarak bakıldığında bu yıl büyüme yılı değil, işletme sermayesinin yönetilmesi ve nakdin korunması gereken bir yıl. Bu yılı böyle geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



Alınacak önlemler konusunda ise Sabancı, şunları kaydetti:



"Bazı iş kollarında büyüyoruz. Bazı iş kollarında da fırsatlar söz konusu. Bu fırsatlar organik ya da inorganik olabilir. Örneğin, Türkiye'de elektronik perakendeciliği konusunda güçlü bir konumdayız. Bu yıl yüzde 20 büyüme bekliyoruz. Ayrıca elektrik dağıtımı konusunda Türkiye'de en büyük bölgelerden birini devralıyoruz. Bu, elektrik dağıtımı özelleştirmesinin ilk örneği olacak. Biz de bu konuda çok heyecanlıyız."

