-GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER % 7,1 BÜYÜYECEK WASHİNGTON (A.A) - 06.10.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerin iki katından daha fazla büyüyeceğini bildirdi. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü Raporuna göre, gelişmekte olan ülkeler bu yıl yüzde 7,1 ve gelecek yıl ise yüzde 6.4 büyüyecek. Gelecek yıl gelişmiş ekonomiler ise yüzde 2,2 oranında büyüme sağlayacak. Bu da gelişmekte olan ekonomilerin büyüme oranının, gelişmiş ekonomilerin büyüme oranlarının iki katından fazla olması anlamına geliyor. Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerin büyümeye dönüşün gücü olduğu ifade edilen raporda, Çin'in bu yıl yüzde 10,5 ve gelecek yıl yüzde 9,5 büyüyeceği tahmin edildi. Rapora göre, Brezilya bu yıl yüzde 7,5 ve gelecek yıl yüzde 4,1, Hindistan ise bu yıl yüzde 9,7 ve 2011 yılında yüzde 8,4 büyüyecek. IMF, gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun gelecek yıl yüzde 5 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. ''Yüksek işsizlik, kamu borcu ve kırılgan bankacılık sistemi, küresel gelişme karşısında risk teşkil ediyor'' denilen raporda, politika yapıcıların, sürdürülebilir toparlanmayı sağlamak için cesur adımlar atması gerektiği belirtildi. Raporda, mali disiplin üzerinde de durulurken, gelecek birkaç yılda ''güçlü'' ve ''güvenilir'' mali disiplin planları olmadan, borç piyasalarının toparlanmayı tehdit etmeyi sürdüreceğine işaret edildi. -DÖVİZ KURLARI- Fon, gelişmekte olan ülkelere döviz kurlarında daha fazla esnekliğe izin vermesi çağrısında bulunurken, gelişmiş ülkelerin bütçe açıklarını azaltması, finansal düzelme çabalarını artırması ve uygun para politikalarını uygulamaya koyması gerektiğini bildirdi. Bu tür adımların sürdürülebilir toparlanmanın sağlanması için gerekli ''yeniden dengeleme adımlarının'' iki parçası olduğu belirtilen raporda, ilkinin, gelişmiş ülkelerde kamu teşviklerinden özel talebe dönüşü gerektirdiğini, ikincisinin ise gelişmekte olan ülkelerde büyümede iç kaynaklara dönülürken, daha fazla ihracata güvenen ABD gibi ülkelerde dışa dönüşü kapsadığı ifade edildi. IMF, tüketim harcamalarını desteklemek ve büyüme için deniz aşırı piyasalara güvenmeyi azaltmak için Asya bölgesinin döviz kurlarının eşgüdüm içinde güçlenmesinde Çin'in diğer bölge ülkelerine liderlik yapması çağrısı da yaptı. IMF, Çin'in para biriminin değerlenmesine izin vermesi halinde, Asya'daki ihracatçı ülkelerin muhtemelen Çin'i takip edeceğini ve ürünlerine yabancı talebe daha az güvenmenin yollarını arayacağını bildirdi.