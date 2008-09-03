Gelişigüzel 6 kişiyi vurdu

ABD'nin Washington eyaletinde gelişigüzel ateş açan bir kişi, 6 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.



Yerel basının ve yetkililerin verdiği bilgiye göre, Seattle'ın kuzeyindeki Skagit'te meydana gelen olayda, bir kişinin etrafa ateş açtığı, ölenler arasında ihbar üzerine olay yerine gelen bir şerif yardımcısının bulunduğu bildirildi.





Katil zanlısı, otoyolda da bir sürücüyü öldürdü.



Akli dengesizliği olduğu belirtilen zanlının, olayın ardından eyaletlerarası karayolunda kısa bir çatışmanın ardından teslim olduğu kaydedildi.

Yerel yetkililer, 28 yaşındaki zanlının isminin Isaac Zamora olduğunu, uyuşturucu nedeniyle 6 ay Skagit'te cezaevinde yattığını, 6 Ağustos'ta bırakıldığını söyledi.

