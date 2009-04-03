'Gelişen piyasalar, en kötü günleri atlattı'

Merrill Lynch'in döviz baş stratejisti, cari açık ve MB ihaleleri sayesinde TL'nin en kötü günlerini atlattığını söyledi.



Bank of America Securities-Merrill Lynch'in döviz baş stratejisti Daniel Tenengauzer, Brezilya Reali'nin gördüğü en düşük seviyelerden yukarı çıkması ve Türk Lirası'nın yeniden yükselişe geçmesiyle gelişmekte olan piyasaların en kötü günlerini atlattıklarını söyledi.



Bloomberg'in haberine göre, geçen yıl Mayıs ayında doların G-10 ülkelerinin para birimleri karşısında değer kazanacağını doğru tahmin eden Tenengauzer, real dahil çoğu gelişmekte olan ülke parasının krizin en kötü günlerini geride bıraktığını ileri sürdü. Türkiye'nin verdiği 'kısmen düzgün' cari açığın ardından TL'nin euro karşısında değer kazanacağını tahmin eden Tenengauzer, şöyle devam etti:



"Ekim, Kasım aylarında küresel finans piyasaları adeta bir kalp krizi geçirdi. Ekonominin ne zaman düzlüğe çıkacağı belli olmamasına rağmen dolar hemen hemen tüm para birimleri karşısında zirve seviyelerini gördü. Aşağı yönlü baskı hissedilse de en kötü dönemleri atlattık"

Tenengauzer, "Temel bir bakış açısıyla, resim hem siyasi, hem de ekonomik yönlerden 'doğru' görünüyor" dedi.



Türkiye'nin IMF ile borç görüşmeleri yapması ve Merkez Bankası'nın döviz ihaleleri sayesinde TL mart ayında yüzde 2.1 değer kazandı.



Doğu Avrupa paralarının yüzde 10'luk kayıpla istisnai durumları olabileceğine dikkat çeken stratejist, Polonya Zlotisi'nin euro karşısında şimdiki 4.5'lik kurunun 5.05'e kadar gevşeyebileceğini ifade etti.

