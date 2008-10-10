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Ekonomi

Gelişen 28 ülkeyi zor günler bekliyor

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizin özellikle gelişmekte olan 28 ülkenin dengesini bozacağını söyledi.

10 Ekim 2008 03:00

Tüm dünyanın dikkati Batılı ekonomilerdeki krizini çözme çabalarına yönelmişken, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, gelişmekte olan ülkeleri kendilerini bekleyen zor günler konusunda uyardı.

Şirketler iflas edebilir, bankalar batabilir

Zoellick, kriz yayıldıkça gelişmekte olan ülkelerde şirketlerin iflas edebileceğini, bankaların zor duruma girebileceğini ve ödemeler dengesinin bozulabileceğini söyledi.

Zoellick, gelişmekte olan ülke hükümetlerinin, artan finansal sıkışıklığın yükselen gıda ve yakıt fiyatlarıyla birleştiğinde, yoksul nüfuslarını korumakta daha zorlanacakları uyarısında bulundu. Zoellick, gelişmiş devletleri, bu ülkelere yardım etmeye çağırdı.

Kötü beslenen dünya nüfusu

Hafta sonunda dünya finans liderlerinin yapacağı toplantı için Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir raporda, kötü beslenen dünya nüfusunun bu yıl 44 milyondan 960 milyonun üzerine çıkacağı belirtiliyor.

Mali sorunlarla karşılaşması beklenen 28 gelişmekte olan ülke belirlediklerini ifade eden Dünya Bankası Başkanı, bu konudaki ayrıntılı bilgileri bugün açıklayacak.

IMF: Taleplere hazırız

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn da dünya ekonomisinin resesyonun eşiğinde olduğunu ve gelecek yılın sonlarına doğru yavaş bir toparlanma olabileceğini söyledi. Hiçbir ülkenin krizden muaf olmadığını vurgulayan Strauss-Kahn, hükümet adımlarının “net hedefleri” olması gerektiğini ve sorunlu ülkelerin talebini karşılamaya hazır olduklarını belirtti.


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