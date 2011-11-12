Gelirsiz dullara nakit yardımı

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bugüne kadar herhangi bir sosyal yardım programına dâhil edilmeyen eşi vefat etmiş kadınları sevindirecek bir proje hazırladı. Buna göre, eşi vefat ettiği için çocuklarını tek başına yetiştirmek zorunda kalan ve düzenli gelirden mahrum olan kadınlara nakit para yardımı yapılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütülen projeyi Başbakan Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2011 günü açıklayacak.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bugüne kadar herhangi bir sosyal yardım programına dâhil edilmeyen eşi vefat etmiş kadınlar için yeni bir proje başlatıyor. Eşi vefat etmiş kadınlara nakit yardımını içeren projeyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.



Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre, kadınların yoksullukla karşılaşma riski diğer gruplara oranla daha yüksek bulunuyor. Özellikle eşi vefat etmiş kadınların, hem çocuklarına bakmak hem de çalışmak zorunda olması gibi sorunlar yoksulluk riskini artıran önemli sebeplerin başında yer alıyor. Çocuklarını tek başına yetiştirmek zorunda kalan ve düzenli gelirden mahrum olan kadınlar, dünyada ve özellikle Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkede düzenli nakit yardımdan yararlanma konusunda önde gelen grubu oluşturuyor. Türkiye'de ise eşini kaybetmiş, sosyal güvenceden yoksun olan kadınlara yönelik uygulanan bir sosyal yardım programı bulunmuyor.



Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile yürütüldü. Tamamlanan projenin sonuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Kasım 2011 tarihinde düzenlenecek olan "Eşi vefat etmiş kadınlar için nakit sosyal yardım programı geliştirilmesine yönelik araştırma projesi kapanış toplantısı"nda açıklanacak.





