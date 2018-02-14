Geliri az olan yaşlıya 797 lira maaş

Sosyal güvencesi olmayan veya alma sürecinde bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Memur maaşlarındaki artış bu ödemeyi yükseltti. Yeni zamla birlikte 65 yaş aylığı 797 liraya ulaştı. Peki yaşlılık maaşı başvurusunda bulunmanın şartları neler? Kimler alabilir?

Posta'da yer alan habere göre yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yeni düzenleme ile artık kişiler çocukları ile beraber değil sadece kendisi ve varsa eşi ile değerlendirilecek.

Üç şartı bulunuyor

65 yaşını doldurmak maaş için aranan ilk şart. İkinci olarak, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Yani emekli maaşı veya dul-yetim maaşı almayacak. Herhangi bir işte çalışmıyor olacak. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. Üçüncü şart, gelir. Gelir nedeniyle çoğu kişi bu maaşı geçen yıl alamadı. Ancak 1 Ocak’tan sonra gelir şartında da kolaylık sağlandı.

483 lira gelir sınırı

Gelir şartı asgari ücretle her yıl belirleniyor. Ocak itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 483.63 liranın altındaysa aylık bağlanabiliyor. Geçen yıl bu sınır 423 liraydı. Şimdi gelir sınırına takılanlar da başvuru yaparak yaşlılık maaşı alabilecek. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3’er aylık dönemler halinde ödeniyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Yaşlılık maaşından yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.