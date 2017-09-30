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Ekonomi

Gelir vergisindeki yüzde 3'lük zam maaşınızdan kaç lira kesintiye neden olacak?

Gelir vergisi, 2018 yılı için yüzde 27'den yüzde 30'a çıkarıldı

30 Eylül 2017 00:22

2018 yılında ücretlilerin vergi diliminin yüzde 27 oranından yüzde 30 oranına çıkarılmasıyla birlikte, ücretlilerde net gelirlerinde azalmaya neden olacak.

Bu değişiklik, 2018-2020 Orta Vadeli Plan'ın 27 Eylül günü açıklandığı basın toplantısında maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından duyuruldu.

Buna göre gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranı yüzde 30'a çıkıyor.

Ücretlendirme iş ve sosyal güvenlik uzmanı Vedat İlki, bu artışın değişimlerini olası vergi dilimi artışını göz önüne alarak sanal olarak ortaya koydu.

Aylık 2000 ila 2500 lira maaş alan ücretliler bu zamdan etkilenmeyecek. 3000 bin lira maaş alanların yıllık kaybı 18 lira; maaşlar yükseldikçe kesinti artıyor.

Vedat İlki, kesinti miktarlarını 2018'de aşağıda verilen tahmin edilen rakamlar üzerinden yaptı.

alitezel.com'da yer alan tablolar şöyle:

2000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

18.587,84

18.587,84

0,00

 

2500 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

22.622,30

22.622,30

0,00

 

3000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

26.596,76

26.614,76

-18,00

 

3500 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

30.121,28

30.292,28

-171,00

 

4000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

33.645,68

33.969,68

-324,00

 

4500 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

37.170,20

37.647,20

-477,00

 

5000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

40.694,60

41.324,60

-630,00

 

5500 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

44.219,12

45.002,12

-783,00

 

6000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

47.743,52

48.679,52

-936,00

 

6500 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

51.268,04

52.357,04

-1.089,00

 

7000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

54.792,44

56.034,44

-1.242,00

 

7500 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

58.316,96

59.711,96

-1.395,00

 

8000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

61.841,36

63.389,36

-1.548,00

 

8500 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

65.365,88

67.066,88

-1.701,00

 

9000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

68.890,28

70.744,28

-1.854,00

 

9500 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

72.414,80

74.421,80

-2.007,00

 

10 000 lira maaş için:

2018 YILI %30 TOPLAM

2018 YILI %27 TOPLAM

FARK

75.939,20

78.099,20

-2.160,00

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