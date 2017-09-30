Gelir vergisindeki yüzde 3'lük zam maaşınızdan kaç lira kesintiye neden olacak?

2018 yılında ücretlilerin vergi diliminin yüzde 27 oranından yüzde 30 oranına çıkarılmasıyla birlikte, ücretlilerde net gelirlerinde azalmaya neden olacak.
Bu değişiklik, 2018-2020 Orta Vadeli Plan'ın 27 Eylül günü açıklandığı basın toplantısında maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından duyuruldu.
Buna göre gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranı yüzde 30'a çıkıyor.
Ücretlendirme iş ve sosyal güvenlik uzmanı Vedat İlki, bu artışın değişimlerini olası vergi dilimi artışını göz önüne alarak sanal olarak ortaya koydu.
Aylık 2000 ila 2500 lira maaş alan ücretliler bu zamdan etkilenmeyecek. 3000 bin lira maaş alanların yıllık kaybı 18 lira; maaşlar yükseldikçe kesinti artıyor.
Vedat İlki, kesinti miktarlarını 2018'de aşağıda verilen tahmin edilen rakamlar üzerinden yaptı.
alitezel.com'da yer alan tablolar şöyle:
2000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
18.587,84
|
18.587,84
|
0,00
2500 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
22.622,30
|
22.622,30
|
0,00
3000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
26.596,76
|
26.614,76
|
-18,00
3500 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
30.121,28
|
30.292,28
|
-171,00
4000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
33.645,68
|
33.969,68
|
-324,00
4500 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
37.170,20
|
37.647,20
|
-477,00
5000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
40.694,60
|
41.324,60
|
-630,00
5500 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
44.219,12
|
45.002,12
|
-783,00
6000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
47.743,52
|
48.679,52
|
-936,00
6500 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
51.268,04
|
52.357,04
|
-1.089,00
7000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
54.792,44
|
56.034,44
|
-1.242,00
7500 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
58.316,96
|
59.711,96
|
-1.395,00
8000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
61.841,36
|
63.389,36
|
-1.548,00
8500 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
65.365,88
|
67.066,88
|
-1.701,00
9000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
68.890,28
|
70.744,28
|
-1.854,00
9500 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
72.414,80
|
74.421,80
|
-2.007,00
10 000 lira maaş için:
|
2018 YILI %30 TOPLAM
|
2018 YILI %27 TOPLAM
|
FARK
|
75.939,20
|
78.099,20
|
-2.160,00