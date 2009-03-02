Gelir vergisinde beyan ve 'ilk taksit' dönemi başlıyor

Gelir vergisinde genel beyan ve verginin ilk taksitini ödeme dönemi bugün başlıyor. 2008 kira gelirlerinde 2 bin 400 lira, iş yeri kira geliri ve menkul sermaye iratlarında ise 19 bin 800 liralık istisna uygulanacak. Büyük alışveriş merkezlerinde vergi stantları açılacak, elektronik ortamda kira geliri beyannameleri de gönderilebilecek



Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 2008 yılında elde edilen gayrimenkul sermaye iratları, ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile menkul sermaye iradı gelirleri için 25 Mart Çarşamba akşamı mesai saati bitimine kadar gelir vergisi beyannamesi verilecek.



Verginin ilk taksiti de 31 Mart akşamına kadar ödenecek. İkinci taksit de, Temmuz ayı içinde yatırılacak.



Gelir İdaresi Başkanlığı, genel beyan dönemi öncesi mükelleflere kolaylık amacıyla çeşitli önlemler aldı. Bu kapsamda illerde büyük alış veriş merkezlerinde beyanname düzenlemede vatandaşa yardımcı olacak vergi stantları açılacak. Bu standartlarda elektronik ortamda kira geliri beyannameleri de gönderilebilecek.



60 yaş üzeri ve sakat mükelleflerden, Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189'u arayanlara, vergi memurları gönderilecek ve onların beyannameleri evlerinde doldurulup, teslim alınacak. Vergi daireleri ile Mükellef Hizmetleri Merkezinde vatandaşa danışmanlık hizmeti de verilecek.

