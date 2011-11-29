-Gelir Vergisi Kanunu henüz taslak ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Maliye Bakanlığı, Yeni Gelir Vergisi Kanunu çalışmaları başta olmak üzere, henüz taslak haline dahi getirilmemiş çalışmalara ilişkin, medyada çıkan ve doğruyu yansıtmayan haberlere, yetkili makamlardan resmi bir açıklama gelmeden itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, ''edinilen bilgi'' şeklinde kaynağı açık bir şekilde ifade edilmeden, doğruluğu teyide muhtaç ve kamuoyunda yanlış anlaşılabilecek haberlerin yapıldığının görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, ''Bu çerçevede, 'Yeni Gelir Vergisi Kanunu' çalışmaları başta olmak üzere; henüz taslak haline dahi getirilmemiş, teknik düzeyde alt kadrolarda çalışmaları devam eden çeşitli kanun tasarısı taslak çalışmalarına ilişkin medyada çıkan ve doğruyu yansıtmayan haberlere, yetkili makamlardan resmi bir açıklama gelmeden itibar edilmemesi gerekir'' denildi.