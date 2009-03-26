Gelir vergisi beyanı Cuma akşamına uzatıldı

Gelir vergisinde bu akşam sona erecek olan beyan dönemi uzatıldı. Mükellefler yarın akşama kadar beyanda bulunabilecek.



2008 yılı içinde elde edilen, ticari, zirai, serbest meslek ve menkul sermaye iradı kazançları ile kira gelirleri için beyanname verme süresi, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlanan bir Sirküler ile yarın akşama kadar uzadı.



Gelir Vergisi Sirkülerinde, 2008 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2009 yılı Mart ayının başından 25'inci günü akşamına kadar verilmesi ve bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin de Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.



Sirkülerde, yoğun iş yüküyle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilen sorunlar nedeniyle, Kanundaki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2008 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini verme süresinin 27 Mart Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.



Bu arada gelir vergisinde beyanname verme süresinin uzatılması vergi ödeme takvimini etkilemeyecek. Buna göre, mükellefler, verginin ilk taksitini 31 Mart akşamına kadar, ikinci taksiti ise Temmuz ayı içinde ödeyecek.



