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Ekonomi

GELİR UZMANLARINDA YAŞ SINIRI YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

23 Mart 2011 11:06

-GELİR UZMANLARINDA YAŞ SINIRI YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Gelirler kontrolörleri, vergi denetmenleri ve gelir uzmanlarında da memuriyet yaş sınırı yükseltildi. Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Yönetmeliğine göre, gelirler kontrolörlüğü, vergi denetmenliği, devlet gelir uzmanlığı ve gelir uzmanlığı sınavlarına gireceklerde aranan yaş sınırı 30'dan 35'e çıkarıldı. Daha önce de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı doğrultusunda Bakanlık bünyesindeki denetim birimleri ile uzmanlık ve kontrolörlük kadrolarına yeni atanacaklarda yaş sınırı 30 yerine 35 olarak belirlenmişti.

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