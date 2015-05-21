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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkiye, gelir eşitsizliğinde dünya üçüncüsü

OECD’nin üye ülkelerde gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluğu mercek altına alan raporu Türkiye açısından olumsuz bir tablo çiziyor. Gelir eşitsizliğinde Türkiye ilk sıralarda yer alıyor

21 Mayıs 2015 18:55


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) üye ülkelerdeki gelir dağılımı ve yoksulluğa dair yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, OECD ülkelerinde eşitsizliğin verilerin toplanmaya başlamasından sonraki en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekerek, hükümetlere ‘gelir dağılımındaki eşitsizliği giderecek önlemler almamaları durumunda uzun vadeli ekonomik büyümeyi tehlikeye atacakları’ uyarısında bulundu.

 

Cinsiyet eşitsizliği uyarısı

 

OECD, gelir uçurumunu kapatmak ve ekonomik büyümeyi artırmak için üye ülkelerin hükümetlerine, istihdamda cinsiyet eşitliğini teşvik etmeleri, ‘iyi’ işlere erişimi artırmaları, eğitime daha fazla yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Raporda ayrıca gelir dağıtımında vergiler ve transferlerin etkili bir yol olduğuna dikkat çekildi ve zengin bireyler ile çok uluslu şirketlerin vergi yükündeki paylarını üstlenmelerini sağlayacak politikalara ihtiyaç olduğu belirtildi.

 

Türkiye ilk dörtte

 

OECD’den raporla ilgili yapılan açıklamada Şili, Meksika, Türkiye, ABD ve İsrail, gelir dağılımındaki eşitsizliğin en yüksek olduğu ülkeler olarak sıralandı. Araştırmaya göre eşitsizliğin en az olduğu ülkeler ise Danimarka, Slovenya, Slovakya ve Norveç.

Türkiye, gelir eşitsizliğinde Meksika ve Şili’nin ardından üçüncü sırada geliyor. Üstteki ve alttaki yüzde 10’luk dilimler arasındaki uçurumda ise Meksika, Şili ve ABD’nin ardından dördüncü sırada. OECD’nin yoksulluğu yaşlara göre sınıflandırdığı grafiklere göre, Türkiye çocuk yoksulluğunda dünya birincisi konumunda. 0-17 yaş grubunda yüzde 28.4’lük kesimin yoksul olduğu belirtiliyor. Bu oran 18-25 yaş grubunda 16.2, 26-65 yaş grubunuda 14.4 ve 65 yaş üstü grupta 18.4 olarak kaydediliyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de en zengin yüzde 10’luk kesim, en fakir yüzde 10’luk kesimden 15.2 kat daha fazla kazanıyor. Türkiye ile ilgili olarak en son 2011 yılı verilerinin baz alındığı belirtiliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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