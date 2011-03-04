-GELİR İDARESİNDEN İNTERNET UYARISI ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Gelir İdaresi Başkanlığı, taşıt sahiplerini internet vergi dairesindeki farklı adresler konusunda uyardı. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine konulan duyuruda,''www.gib.gen.tr'' adlı internet adresinin, İnternet Vergi Dairesi ekranlarını kullanarak Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı İle Ödeme formu bulunduran Başkanlık internet adres görüntülerini taklit ettiği belirtildi. Duyuruda, ''Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için İnternet Vergi Dairesi uygulamasına 'gib.gov.tr' adresinden ulaşmaları hususu önemle duyurulur'' denildi.