Gelir İdaresi'nde değişim başladı

Akif Ulusoy'un görevden alınmasının ardından Gelir İdaresi Başkanı olan Mehmet Kilci, İdare'de yeniden yapılanmaya gidiyor. Kilci ilk olarak başkan yardımcıları arasında görev dağılımı değiştirdi. Ardından Başkan Yardımcısı Metin Kayrak'ı görevden aldı. İdare'de değişim rüzgârlarının devam edeceği konuşuluyor.

Gelir Politikaları Genel Müdürü Seyit Ahmet Baş'ın da İdare'ye başkan yardımcısı yapılacağı, başkan yardımcılarından Bülent Taş'ın ise Gelir Politikaları Genel Müdürü olacağı belirtiliyor.

Kilci'nin atanmasının ardından başkan yardımcılarından Metin Kayrak görevinden alınarak başkanlık müşavirliğine getirildi. Kayrak'la birlikte daire başkanları Mustafa Erdin, Yavuz Yıldırım ve Veysel Karani Aksungur da başkanlık müşaviri oldu. Erdin, Yıldırım ve Aksungur'un boşalttığı 3 daire başkanlığına da grup başkanları Aziz Özbek, Hasan Karaçam ve İlhan Karayılan'ın atamaları yapıldı.

Mehmet Kilci'nin başkan olmasının ardından kendisine bağlı denetim birimi İlhan Hatipoğlu'na verildi. Hatipoğlu'na ayrıca çapraz denetimlerin yapılmasında kullanılan ver iambarı da bağlandı. Daha önce sadece veri ambarının bağlı olduğu Mehmet Atuğ'a ise tahsilat ve vergi usul birimi bağlandı. Mehmet Ali Özyer ise stratejiden sorumlu başkan yardımcısı görevini sürdürüyor.

Baş, İdare'ye gelebilir

Gelir İdaresi'nden ayrı bir birim olarak kurulan ve politikaları belirleyen Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'nde de değişim rüzgârları esecek. Daha önce Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanı olan daha sonra da genel müdür olan Seyit Ahmet Baş'ın Gelir İdaresi'ne başkan yardımcısı olarak getirileceği konuşuluyor. İdare'de başkan yardımcısı olan Bülent Taş'ın ise gelir politikaları genel müdürü olacağı dile getiriliyor.