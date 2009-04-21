Gelir İdaresi: Vergi denetimleri siyasallaşmadı

2008'de 39.629 mükellef kayıt altına alındı

Gelir İdaresi Başkanlığı TÜSİAD'ın "vergi denetimi uygulamalarının siyasallaştığı yönündeki" açıklamasına yanıt verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 134'üncü maddesinde vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Anılan Kanunun 135'inci maddesinde vergi incelemesine yetkili olanlar, 137'nci maddesinde ise kimlerin vergi incelemesine tabi olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir" denildi.Vergi kanunlarının vermiş olduğu görev ve yetkileri kullanan vergi inceleme elemanlarının gerek ihbar ve şikayet ve gerekse risk analizlerine dayalı olarak tespit edilen mükellefler nezdinde vergi kanunlarında yer alan esaslar çerçevesinde incelemeler yaptığı belirtilen açıklamada, yapılan vergi incelemeleri neticesinde vergi ziyanına sebebiyet verdiği anlaşılan mükellefler hakkında kanunda yer alan fiillere uygun tarhiyat ve cezalar uygulandığı kaydedildi.Son yıllarda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın veri ambarı ve elektronik altyapısının önemli ölçüde geliştirildiği ve kurulan Risk Analizi Merkezi ile riskli alanlar ve mükelleflerin tespiti konusundaki etkinliğin önemli ölçüde artırıldığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:"Denetim elemanlarınca yapılan vergi inceleme sonuçları da dikkate alındığında denetimde etkinliğin arttığı açıkça görülmektedir. Yapılan denetimler ise sadece kayıtlı mükelleflerimize yönelik olmayıp, kayıt dışı çalışan işyerleri de denetlenmektedir. Nitekim 2008 yılı içerisinde bu amaçla yapılan yaygın ve yoğun denetimler sonucunda kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 39 bin 629 mükellef kayıt altına alınmış ve 176.2 milyon TL ceza kesilmiştir. Mükellefleri yanıltıcı bir şekilde yapılan vergi denetimlerinin siyasallaştığı yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelir İdaresi, vergi denetim geleneği ve kültürünün yerleşik olduğu bir kuruluştur. Vergi inceleme elemanları, liyakat esasları çerçevesinde aşamalı sınavlarla mesleğe alınan, mesleki bilgi ve etik açısından donanımlı bir şekilde yetiştirilen ve görevi esnasında siyasi etkilerden tamamen bağımsız hareket eden kamu görevlileridir."